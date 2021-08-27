Лобовое столкновение под Ивацевичами: четверо погибших

26 августа около 21:15 на 152-м километре трассы Р-44 Гродно — Ружаны — Ивацевичи произошло лобовое столкновение легковых «Фольксвагена» и «Опеля».

В ДТП погибли оба водителя (1990 и 1994 годов рождения) и пассажиры, находившиеся на передних сиденьях (мужчина 1988 и девушка 2002 годов рождения).

Еще двое пассажиров с тяжелыми травмами доставлены в больницу, сообщает пресс-служба МВД.

На месте ДТП работали сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа и специалисты Госкомитета судебных экспертиз.

Как сообщает Следственный комитет, по предварительным результатам осмотра установлено, что на встречную полосу выехал 26-летний водитель «Опеля».

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 — нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.