Лобовое столкновение под Ивацевичами: четверо погибших
26 августа около 21:15 на 152-м километре трассы Р-44 Гродно — Ружаны — Ивацевичи произошло лобовое столкновение легковых «Фольксвагена» и «Опеля».
В ДТП погибли оба водителя (1990 и 1994 годов рождения) и пассажиры, находившиеся на передних сиденьях (мужчина 1988 и девушка 2002 годов рождения).
Еще двое пассажиров с тяжелыми травмами доставлены в больницу, сообщает пресс-служба МВД.
На месте ДТП работали сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа и специалисты Госкомитета судебных экспертиз.
Как сообщает Следственный комитет, по предварительным результатам осмотра установлено, что на встречную полосу выехал 26-летний водитель «Опеля».
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 — нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.