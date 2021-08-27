Вице-премьер Субботин: запрет на вывоз зерна введен, чтобы насытить внутренний рынок

Вице-премьер правительства Александр Субботин прокомментировал журналистам введенный запрет на экспорт зерна из Беларуси.

«Такой запрет был по весне и сейчас. Это мера временная», — приводит его слова пресс-служба правительства.

Субботин пояснил, что такой шаг не противоречит международному законодательству, в том числе обязательствам Беларуси в рамках Евразийского экономического союза.

«Мы запрещаем вывоз зерна на экспорт для того, чтобы насытить внутренний рынок. Если мы будем видеть, что все позитивно складывается, мы тогда, конечно, приоткроем этот занавес и подкорректируем. Но пока вот так. Приоритет — внутренний рынок, наши люди», — сказал он.

Вице-премьер также акцентировал внимание на том, что хоть фуражное зерно само по себе является высокодоходной экспортной позицией, оно в конечном итоге идет на корм птице и скоту, в результате чего получается гораздо более маржинальный продукт.

«Эта цепочка достаточно длинная. И мы делаем ставку на то, чтобы максимально больше прибыли заработать и оставить у нас в стране», — сказал Субботин.

Совет министров установил запрет на перевоз некоторых видов зерновых за пределы страны постановлением от 24 августа. В частности, в ближайшие шесть месяцев за границу будет запрещено вывозить пшеницу, меслин, рожь, ячмень, овес, кукурузу, гречиху и прочие злаковые. Нововведение также затронет порядок провоза семян рапса, отмечает БелаПАН.

Подписывайтесь и читайте нас в