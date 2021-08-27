За минувшие сутки в Литву не впустили около 80 мигрантов со стороны Беларуси, в Польшу — более 50
За минувшие сутки литовские пограничники не впустили в страну около 80 мигрантов, которые пытались нелегально перейти границу со стороны Беларуси, сообщает Delfi со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы.
Нелегалов
По данным Департамента статистики Литвы, с начала 2021 года в стране задержали более 4,1 тыс. мигрантов, незаконно пересекших границу со стороны Беларуси. Большая часть нелегалов — граждане Ирака.
Пограничная служба Польши
С начала августа мигранты пытались незаконно пересечь границу Польши со стороны Беларуси 3059 раз, отмечает БелаПАН.
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