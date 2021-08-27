Политобозреватель Константин Эггерт: Лукашенко и Путин — это две стороны одной медали

В Беларуси устанавливается диктатура, стране грозит поглощение путинским режимом, заявил 27 августа на Львовском медиафоруме политический обозреватель, автор Deutsche Welle Константин Эггерт, сообщает БелаПАН.

«Пришло время признать, — сказал Эггерт, — что Александр Лукашенко и Владимир Путин — это две стороны одной медали, не существует какой-то Лукашенко и отдельный от него Путин. Иное восприятие Лукашенко, с одной стороны, удобно для западных политиков, с другой — представляет опасность для западного мира».

Эггерт привел в качестве примера миграционный кризис на границе Беларуси и Литвы, который «выглядит как гибридная война, санкционированная Путиным». Он выразил уверенность, что Лукашенко не допустил бы такого кризиса без санкции Путина, который, по мнению эксперта, планирует использовать ситуацию для торга с Западом.

Эггерт высказал мнение, что Путин продолжит давить на Беларусь, для него этот процесс в числе прочего является частью давления на Украину.

Эксперт обратил внимание на то, что военное присутствие России в Беларуси уже огромно в связи с периодически проходящими совместными военными учениями.

«Путину надо, чтобы военное присутствие в Беларуси увеличивалось, а в новую Конституцию вписали введение российского рубля как единой валюты, — утверждает Эггерт. — В Беларуси устанавливается диктатура, стране грозит поглощение путинским режимом. У Лукашенко не получится делать шаг в сторону Кремля, а полшага — в сторону ЕС».

Аналитик Артем Шрайбман в свою очередь оценил происходящее в Беларуси как уничтожение ростков альтернативы «не потому, что они представляют угрозу, а потому, что существуют».

«Происходит зачистка. Лукашенко потерял стимул остановки репрессий — надежду на восстановление с Западом, дружбу, флирт, снятие санкций», — отметил он.

VIII Львовский медиафорум проходит 26—28 августа под девизом: «Настоящая журналистика имеет значение». В нем принимают участие около 700 журналистов и более 100 спикеров из Украины, Беларуси, США, Нидерландов, Литвы, Польши, Италии и других стран. Одна из тем форума — «Беларусь как фактор региональной турбулентности».