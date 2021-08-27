Суды внушительно пополнили список «экстремистких» ресурсов

В списке «экстремистских» телеграм-каналов, чатов и групп большое пополнение.

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В нем теперь «Крупки Чат. Крупки для жизни», «Смолевичи политдвиж», «Это Вилейка, детка», «Вилейка для жизни», «Боровляны ИНФО», «Боровляны ЧАТ», «Заславль для жизни», «Зеленый бор», «Колодищи военный городок чат», «Кобрин для Жизни», «Кобрин 97%», «Гродно Азот Чат», «СТАЧКОМ АЗОТА», «Это Вилейка, детка».

Суды решили, что эти ресурсы размещают «экстремистские материалы», сообщает Генпрокуратура.