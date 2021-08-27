Беларусь проиграла Польше в матче олимпийской квалификации по хоккею

/ Спорт
Просмотров: 79

26 августа начался решающий раунд хоккейного квалификационного турнира к зимней Олимпиаде 2022 года.

Фото hockey.by

В Братиславе в группе D за единственную путевку в Пекин спорят четыре сборные — Беларуси, Словакии, Австрии и Польши.

В первом туре Беларусь проиграла Польше — 0:1, пропустив решающую шайбу за пять минут до конца третьего периода. Словакия обыграла Австрию — 2:1.

Сегодня Беларусь сыграет против Австрии (начало матча в 16:15), а Словакия встретится с Польшей (20:15).

В группе Е в Риге играют команды Латвии, Франции, Италии и Венгрии. В группе F в Осло за право выступить на Олимпиаде спорят Норвегия, Дания, Словения и Южная Корея.

Без предварительного отбора на олимпийский хоккейный турнир заявлены сборные Канады, России, Финляндии, США, Чехии, Швеции, Германии, Швейцарии и Китая.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

Сюжет: Зимние Игры в Пекине
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 2 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: хоккей-сборная Олимпиада-2022

Другие материалы на эту тему:

Франсис Паре и Шейн Принс смогут сыграть за сборную Беларуси на ЧМ-2021

Франсис Паре и Шейн Принс смогут сыграть за сборную Беларуси на ЧМ-2021

К победе на ЧМ-2019 белорусских хоккеистов поведет «легенда № 77»

К победе на ЧМ-2019 белорусских хоккеистов поведет «легенда № 77»

Цветы для капитана. Хоккеисты сборной Беларуси навестили могилу Руслана Салея

Цветы для капитана. Хоккеисты сборной Беларуси навестили могилу Руслана Салея

К единому знаменателю. Минское «Динамо» может возглавить тренер сборной Беларуси

К единому знаменателю. Минское «Динамо» может возглавить тренер сборной Беларуси