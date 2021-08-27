Беларусь проиграла Польше в матче олимпийской квалификации по хоккею

26 августа начался решающий раунд хоккейного квалификационного турнира к зимней Олимпиаде 2022 года.

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В Братиславе в группе D за единственную путевку в Пекин спорят четыре сборные — Беларуси, Словакии, Австрии и Польши.

В первом туре Беларусь проиграла Польше — 0:1, пропустив решающую шайбу за пять минут до конца третьего периода. Словакия обыграла Австрию — 2:1.

Сегодня Беларусь сыграет против Австрии (начало матча в 16:15), а Словакия встретится с Польшей (20:15).

В группе Е в Риге играют команды Латвии, Франции, Италии и Венгрии. В группе F в Осло за право выступить на Олимпиаде спорят Норвегия, Дания, Словения и Южная Корея.

Без предварительного отбора на олимпийский хоккейный турнир заявлены сборные Канады, России, Финляндии, США, Чехии, Швеции, Германии, Швейцарии и Китая.