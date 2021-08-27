Ивашко вышел в полуфинал теннисного турнира в США

Белорусский теннисист Илья Ивашко (63-й номер мирового рейтинга) вышел в полуфинал турнира в Уинстон-Сейлеме с призовым фондом 717,9 тыс. долларов.

Илья Ивашко. Фото из архива Белорусской теннисной федерации

В четвертьфинале белорусский спортсмен переиграл в двух сетах испанца Пабло Карреньо-Бусту (12) — 7:6 (7:2), 6:3.

До этого Ивашко был сильнее итальянца Андреаса Сеппи (88) — 6:4, 6:4, хорвата Марина Чилича (36) -— 4:6, 7:5, 6:4 и немца Яна-Леннарда Штруффа (52) — 6:2, 6:1.

В поединке за выход в финал соперником Ивашко будет финский теннисист Эмил Руусувори (76).

Открытый чемпионат США пройдет с 30 августа по 12 сентября в Нью-Йорке.