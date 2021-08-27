Зеленский подписал стратегию внешнеполитической деятельности Украины. Там есть место и Беларуси

Недопущение ограничения государственного суверенитета Беларуси со стороны России — одно из направлений стратегии внешнеполитической деятельности Украины, которую ввел в действие президент страны Владимир Зеленский указом от 26 августа.

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Документ был утвержден 30 июня на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

В разделе «Региональное сотрудничество» отношениям с Беларусью посвящен восьмой из 11 пунктов.

«В отношениях с Республикой Беларусь будет последовательно демонстрироваться солидарность с белорусским народом в стремлении развивать европейское, демократическое и правовое государство, а также не допустить ограничения государственного суверенитета Республики Беларусь со стороны Российской Федерации. Интересам Украины отвечает развитие прагматического украинско-белорусского торгово-экономического сотрудничества», — сказано в стратегии.

Украина не признала официальные результаты последних президентских выборов в Беларуси и не считает Александра Лукашенко главой государства. Президент Зеленский неоднократно высказывался за проведение новых выборов в соседней стране.

В июле правительство Украины предложило СНБО ввести на три года санкции в отношении 52 белорусских граждан, ответственных за фальсификацию выборов и насилие в отношении протестующих, отмечает БелаПАН.