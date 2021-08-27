В Петрикове сегодня открывают горно-обогатительный комбинат

/ Экономика
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Александр Лукашенко 27 августа посетит Петриковский горно-обогатительный комбинат, сообщает тг-канал «Пул Первого».

Комбинат в Петрикове является самым масштабным проектом «Беларуськалия». Планируется, что здесь станут выпускать 1,5 млн тонн удобрений в год, будет возможность и увеличить выпуск вдвое.

В проект вложено порядка 1,5 млрд долларов. Реализация проекта началась в 2012 году. Предполагалось, что первую продукцию комбинат начнет давать в конце 2019 года.

 

 

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Тэги: Петриковский ГОК Беларуськалий Персона: Александр Лукашенко Город: Петриков

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