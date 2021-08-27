Эксперты ENSREG вновь посетят БелАЭС

Эксперты Европейской группы регуляторов ядерной безопасности (ENSREG) посетят Белорусскую АЭС 31 августа — 2 сентября в рамках второй фазы партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов станции, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Команду из 15 экспертов возглавит генеральный директор Центра по ядерной и радиационной безопасности Финляндии (STUK) Петтери Тийппана. В нее также войдут представители Австрии, Германии, Греции, Литвы, Украины, Чехии и Швейцарии.

Эксперты оценят выполнение нацплана действий с учетом рекомендаций, выданных ENSREG в 2018 году. В частности, их будут интересовать меры по таким направлениям стресс-тестов, как «Внешние природные воздействия», «Потеря электроснабжения и конечного поглотителя тепла» и «Управление тяжелыми авариями».

Первая фаза партнерского обзора состоялась в начале этого года. Во время посещения БелАЭС в феврале эксперты ENSREG были в реакторном цехе второго энергоблока, пункте управления первого блока, здании резервной дизельной электростанции, пожарной части, пункте управления противоаварийными действиями, на тренажере учебно-тренировочного центра и других объектах.

Они рассмотрели семь приоритетных вопросов, которые было важно проанализировать до ввода в эксплуатацию первого блока станции, отмечается в сообщении Минэнерго.

На пленарном заседании ENSREG в марте был одобрен предварительный отчет о партнерском обзоре нацплана по итогам стресс-тестов БелАЭС, отмечает БелаПАН.