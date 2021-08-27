Программиста «Магілёўскага рэгіёна» в КГБ заставили сдать пароли от сайта

Программиста сайта «Магілёўскі рэгіён» Константина Латушкина в Комитете госбезопасности заставили сдать пароли от медиа и подписать бумаги о сотрудничестве, сообщает правозащитный сайт mspring.media.

Фото: БАЖ

Отмечается, что Латушкин как программист обслуживал сайты по заказу клиентов, среди которых была редакция общественно-политического портала «Магілёўскі рэгіён» (6tv.by).

29 июля домой к программисту пришли сотрудники КГБ с постановлением на обыск в рамках уголовного дела по статье «Терроризм». Из квартиры они ничего не забрали, а самого Латушкина увезли на допрос.

«Они прямо пригрозили, что раз половина редакции 6tv.by во главе с главным редактором Дмитрием Соловьевым покинула Беларусь, сидеть в СИЗО будет именно Латушкин», — пишет mspring.media.

В результате допроса сотрудники КГБ получили пароли от сайта, взяли с Латушкина расписку о сотрудничестве и отпустили.

«После длительной беседы, получив агентурное имя «предположим, Иванов», Константин Латушкин, отец двоих несовершеннолетних детей, вышел на свободу только после семи вечера, не имея на руках никаких документов и пообещав, что будет помогать сотрудникам КГБ всем, чем сможет. Цель всей комбинации они не скрывали — любыми методами выловить лично редактора 6tv.by Дмитрия Соловьева», — говорится в сообщении.

Константин Латушкин и его семья выехали из Беларуси. Сайт 6tv.by работает, отмечает БелаПАН.