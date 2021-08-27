Байден приказал готовить удары по лидерам и объектам исламистов

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Президент США Джо Байден в своем обращении к націі заявил, что страна сделает все возможное, чтобы наказать тех, кто стоит за терактами в афганском Кабуле.

Фото Рolitobzor.net

По его словам, американские военные будут наносить удары по ячейке Исламского Государства в Афганистане и Пакистане.

«Этим вечером в Кабуле произошел теракт, о котором мы говорили и которого мы опасались. По оценкам разведывательного сообщества, группировка, известная как ИГИЛ, совершила атаку, которая унесла жизни американских военнослужащих, охранявших аэропорт, и тяжело ранила еще нескольких», — отметил он.

Американский лидер также пообещал одобрить увеличение контингента США в Афганистане, если военным это понадобится.

Два взрыва произошли вблизи аэропорта Кабула 26 августа. По данным Министерства обороны США, при взрывах погибли 12 американских военных, еще 15 получили ранения. По данным Минздрава Афганистана, при теракте погибли более 60 афганцев, более 140 получили ранения.

 

 

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Тэги: Афганистан ИГИЛ Персона: Джо Байден

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