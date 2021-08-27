На минском Центральном автовокзале откроют микролабораторию для тестов на COVID-19

Микробиологическая лаборатория Минского городского центра гигиены и эпидемиологии в Национальном аэропорту Минск с 19 августа начала работать в круглосуточном режиме. С сентября такую же запустят в здании автовокзала.

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«В сентябре 2021 года планируем открыть еще один пункт по отбору биологического материала на коронавирусную инфекцию на территории Центрального автовокзала», — цитирует агентство «Минск-Новости» заместителя главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Наталью Автухову.

Лаборатория в аэропорте работает круглосуточно без выходных и праздничных дней в две смены. Около 60 % исследований выполняется с 8:00 до 20:00, оставшиеся 40 % — 20:00 до 8:00.