Председатель «Белгоспищепрома» презентовал Лукашенко первый коньяк белорусского производства

Александру Лукашенко 26 августа презентовали первый коньяк отечественного производства, информирует тг-канал «Пул первого».

Источник уточняет, что председатель «Белгоспищепрома», пришедший на встречу с Лукашенко, презентовал политику новинку. О ней позже Лукашенко рассказал Виктору Шейману, который также прибыл с докладом по ряду вопросов.

«Особый день — мы начали производить белорусский коньяк. Кто бы мог подумать, что Беларусь может производить из винограда коньяк! И, говорят, хороший получился. Какие молодцы», — сказал он.