Лукашенко шестой раз менее чем за десять месяцев встретился с Шейманом

Александр Лукашенко 26 августа встретился со своим давним соратником Виктором Шейманом, который в июне ушел с должности управляющего делами президента.

«Виктор Шейман доложил главе государства о выполнении поручений по итогам поездки в страны Латинской Америки и иных вопросах, находящихся в сфере его ответственности», — сообщила пресс-служба Лукашенко.

«Принимая в июне текущего года отставку Виктора Шеймана с поста управляющего делами президента Беларуси, Александр Лукашенко просил его “не уходить далеко” и подставить плечо там, где это будет нужно. Речь в первую очередь шла о работе со странами дальнего зарубежья, которую курировал Виктор Шейман», — отмечается в релизе.

Нынешняя встреча 66-летнего Лукашенко и 63-летнего Шеймана стала шестой публичной за период с начала ноября 2020 года. Судя по фотографиям, Шейман сбрил усы.

3 ноября в сообщении пресс-службы Лукашенко после встречи с Шейманом говорилось, что «в центре внимания были состояние дел на предприятиях, подведомственных Управлению делами, а также развитие сотрудничества со странами Африки». Как доложил Шейман, региональные банковские организации, с которыми Беларусь сотрудничает в Африке, «постепенно начинают финансировать совместные проекты».

11 января этого года Шейман доложил Лукашенко «об итогах работы предприятий системы Управления делами в 2020 году, результаты показаны неплохие», однако «более скромные результаты в связи с пандемией показали гостиничное дело, туристическая отрасль, общественное питание».

«Касаясь сотрудничества со странами Африканского континента, Виктор Шейман доложил о заключении контракта на поставку техники в данный регион и о проработке следующего договора. Кроме того, прорабатывается вопрос строительства тракторного завода в одной из африканских стран», — отмечалось в сообщении по итогам встречи.

9 марта Шейман «вновь доложил об итогах работы Управделами, подведомственных организаций и предприятий за 2020 год» — «сработали хорошо». «Традиционно во время встречи с управляющим делами обсуждалось и сотрудничество со странами Африканского континента. Как было доложено, на сегодняшний день идет процесс создания сельскохозяйственных, строительных и предприятий по транспортировке и перевозке грузов», — сообщила пресс-служба Лукашенко.

27 мая Шейман «доложил о состоянии дел в организациях и предприятиях Управления делами президента» — «по итогам первого квартала текущего года сработали хорошо». На встрече «также обсуждалось сотрудничество со странами Африки и Латинской Америки», «с учетом складывающейся обстановки и усиления давления на Беларусь поставлена задача активного выхода на новые направления работы в Африканском, Латиноамериканском и Азиатском регионах».

11 июня «в центре внимания были вопросы, которые курирует Управление делами президента», «ранее по поручению главы государства Виктор Шейман изучал состояние дел в Оршанском районе и на предприятиях региона». Лукашенко «принял рапорт Виктора Шеймана с просьбой отправить его в отставку с должности управляющего делами президента».

«Ты много раз писал рапорт об уходе в отставку. Я не соглашался с этим. Но я понимаю, что когда-то время приходит, тебе хватило в жизни. Я, честно, благодарен тебе за все, что сделано. Мы найдем время встретиться для того, чтобы я еще раз поблагодарил тебя», — сказал Лукашенко.

«Я понимаю, что и семья, и дети, и много-много еще вопросов. Поэтому я согласен с твоей новой страницей в жизни, скажу так. Но очень бы попросил не уходить далеко (и вообще не отходить от государства) и подставить плечо там, где это нужно будет. Как ты всегда это делал, — заявил Лукашенко. — Пока бы очень попросил взять на себя, как всегда было, Кубу, Венесуэлу и те «хвосты» в Африке, пока ты не передал правительству. Прошу это оставить за собой, пока я не определю, кто будет дальше этим заниматься. Ну и еще раз говорю: далеко не уходи. Видишь, какая ситуация вокруг Беларуси. Не дай бог нам с тобой еще взять автомат в руки и защищать страну. Ситуация непростая».

Указ об освобождении Шеймана от должности руководителя Управделами был подписан через четыре дня, 15 июня.

4 августа 2020 года Лукашенко, выступая с ежегодным посланием народу и парламенту, заявил, что в 1990-х годах Шейман помогал ему бороться с бандитизмом : «Я это все на своих плечах вытащил. И осталось совсем немного. Один Шейман и еще пару человек, которые с пистолетами ходили, ездили, уничтожая подонков. Мы это прошли. И помогать нам тогда никто не посмел».

Оппозиция заявляет о причастности Шеймана к «эскадронам смерти», подозреваемым в похищении и убийстве оппонентов режима в 1999—2000 годах.

Шейман находится под санкциями ЕС и США.

В 2021 году Шейман оставался единственным человеком во власти, с которым Лукашенко прошел первую президентскую избирательную кампанию 1994 года, отмечает БелаПАН.