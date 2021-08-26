Лукашенко шестой раз менее чем за десять месяцев встретился с Шейманом
Александр Лукашенко 26 августа встретился со своим давним соратником Виктором Шейманом, который в июне
«Виктор Шейман доложил главе государства о выполнении поручений по итогам поездки в страны Латинской Америки и иных вопросах, находящихся в сфере его ответственности», — сообщила пресс-служба Лукашенко.
«Принимая в июне текущего года отставку Виктора Шеймана с поста управляющего делами президента Беларуси, Александр Лукашенко просил его “не уходить далеко” и подставить плечо там, где это будет нужно. Речь в первую очередь шла о работе со странами дальнего зарубежья, которую курировал Виктор Шейман», — отмечается в релизе.
Нынешняя встреча 66-летнего Лукашенко и 63-летнего Шеймана стала шестой публичной за период с начала ноября 2020 года. Судя по фотографиям, Шейман сбрил усы.
3 ноября в сообщении пресс-службы Лукашенко после
11 января этого года Шейман доложил Лукашенко «об итогах работы предприятий системы Управления делами в 2020 году, результаты показаны неплохие», однако «более скромные результаты в связи с пандемией показали гостиничное дело, туристическая отрасль, общественное питание».
«Касаясь сотрудничества со странами Африканского континента, Виктор Шейман доложил о заключении контракта на поставку техники в данный регион и о проработке следующего договора. Кроме того, прорабатывается вопрос строительства тракторного завода в одной из африканских стран», — отмечалось в сообщении по итогам встречи.
9 марта Шейман «вновь
27 мая Шейман «доложил о состоянии дел в организациях и предприятиях Управления делами президента» — «по итогам первого квартала текущего года сработали хорошо». На встрече «также обсуждалось сотрудничество со странами Африки и Латинской Америки», «с учетом складывающейся обстановки и усиления давления на Беларусь поставлена задача активного выхода на новые направления работы в Африканском, Латиноамериканском и Азиатском регионах».
11 июня «в центре внимания были вопросы, которые курирует Управление делами президента», «ранее по поручению главы государства Виктор Шейман изучал состояние дел в Оршанском районе и на предприятиях региона». Лукашенко «принял рапорт Виктора Шеймана с просьбой отправить его в отставку с должности управляющего делами президента».
«Ты много раз писал рапорт об уходе в отставку. Я не соглашался с этим. Но я понимаю, что когда-то время приходит, тебе хватило в жизни. Я, честно, благодарен тебе за все, что сделано. Мы найдем время встретиться для того, чтобы я еще раз поблагодарил тебя», — сказал Лукашенко.
«Я понимаю, что и семья, и дети, и много-много еще вопросов. Поэтому я согласен с твоей новой страницей в жизни, скажу так. Но очень бы
Указ об освобождении Шеймана от должности руководителя Управделами был подписан через четыре дня, 15 июня.
4 августа 2020 года Лукашенко, выступая с
Оппозиция заявляет о причастности Шеймана к «эскадронам смерти», подозреваемым в похищении и убийстве оппонентов режима в 1999—2000 годах.
Шейман находится
В 2021 году Шейман оставался единственным человеком во власти, с которым Лукашенко