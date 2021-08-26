Состоялась жеребьевка группового этапа футбольной Лиги чемпионов

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26 августа состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022.

На этой стадии сыграют 32 клуба, разделенные на восемь групп. Матчи группового этапа стартуют 14 сентября.

Группа A: «Манчестер Сити» (Англия), «ПСЖ» (Франция), «РБ Лейпциг» (Германия), «Брюгге» (Бельгия)

Группа B: «Атлетико» (Испания), «Ливерпуль» (Англия), «Порту» (Португалия), «Милан» (Италия)

Группа C: «Спортинг» (Португалия), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Аякс» (Нидерланды), «Бешикташ» (Турция)

Группа D: «Интер» (Италия), «Реал» (Мадрид, Испания), «Шахтер» (Украина), «Шериф» (Молдова)

Группа E: «Бавария» (Германия), «Барселона» (Испания), «Бенфика» (Португалия), «Динамо» (Киев, Украина)

Группа F: «Вильярреал» (Испания), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Аталанта» (Италия), «Янг Бойз» (Швейцария)

Группа G: «Лилль» (Франция), «Севилья» (Испания), «Зальцбург» (Австрия), «Вольфсбург» (Германия)

Группа H: «Челси» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Зенит» (Россия), «Мальме» (Швеция)

 

 

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Тэги: Лига чемпионов

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