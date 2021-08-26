В Минске на улице Бабушкина мотоциклист столкнулся с двумя автомобилями

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ДТП с участием мотоцикла и двух легковых автомобилей случилось 26 августа в Минске на улице Бабушкина.

Как сообщает ГАИ Минска, примерно в 16:45 38-летний мужчина на мотоцикле «Хонда», двигаясь в направлении МКАД, столкнулся с «Опелем», который ехал в соседней полосе. От удара мотоциклиста отбросило на припаркованную у правой обочины «Тойоту».

Мотоциклист получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

 

 

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Тэги: ДТП мотоциклист Город: Минск

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