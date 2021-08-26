В галерее банка «Дабрабыт» открылась персональная выставка Зои Луцевич

В художественной галерее банка «Дабрабыт» открылась персональная выставка Зои Луцевич «Аквариум». Продлится выставка около двух месяцев, вход — свободный.

Зоя Луцевич — яркая представительница известной династии живописцев, выпускница Дюссельдорфской академии искусств. Стиль, в котором она работает, часто называют постимпрессионизмом.

Гвоздем экспозиции стали две картины из серии «Сны ундины», выполненные в смешанной технике. Зоя Луцевич любит экспериментировать с различными материалами, что нашло отражение и в этих работах. При создании картин использовались масляные краски, акрил, лак и уголь.

Основную экспозицию дополнят десять принтов на холстах, объединенные единой тематикой.

Все участвующие в выставке работы демонстрируются на публике впервые.

Галерея находится во флагманском отделении банка «Дабрабыт» на проспекте Победителей, 3 в Минске. Большую часть пространства занимает лаунж-зона с мягкими креслами и диванами, здесь же имеется небольшая кофейня.

Время работы галереи совпадает с расписанием офиса: с понедельника по пятницу — с 09:00 до 20:00, в субботу — с 10:00 до 18:00. После закрытия отделения просмотр экспозиции можно продолжить снаружи, поскольку часть картин выставлена в окнах, а вечером и ночью они подсвечиваются.