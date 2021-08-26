Виктор Бабарико из колонии: «Не будьте равнодушны! Сопротивляйтесь!»

Жительница Гомеля получила 26 августа ответ на свое письмо, отправленное в колонию Виктору Бабарико. Копией письма она поделилась с БелаПАН.

«Ваша помощь для тех, кто сейчас в изоляции, очень проста: поступайте по совести. Не отсиживайтесь и не бойтесь говорить правду. Сейчас многое зависит от пассивного большинства. Не будьте равнодушны. Сопротивляйтесь! И помните: будущее зависит от Вас. Конкретно от каждого человека. Удачи Вам! Мы — "Разам"!», — написал политзаключенный.

Сейчас он отбывает наказание в колонии в Новополоцке.

6 июля Верховный суд приговорил экс-руководителя «Белгазпромбанка» к 14 годам лишения свободы.

Суд признал Бабарико виновным по двум статьям УК: получение взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 430) и легализация средств, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 235).