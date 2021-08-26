Франак Вячорка: журналисты являются героями белорусского протеста

Журналисты являются героями белорусского протеста, многие заплатили свободой за то, что честно делали свою работу. Об этом заявил советник Светланы Тихановской, медиаэксперт Франак Вячорка, выступая 26 августа на Львовском медиафоруме, сообщает БелаПАН.

Вячорка подчеркнул, что журналисты белорусских негосударственных СМИ нуждаются в международной поддержке, помощи в релокации, потому что не могут заниматься своей работой на родине.

«Власти до сих пор задерживают журналистов, чтобы парализовать работу редакций. Теперь они задерживают журналистов одного СМИ, а на следующий день выпускают других журналистов. Такая атмосфера не дает нормально работать», — отметил Вячорка.

Он привел пример: 18 августа силовики пришли к нескольким журналистам БелаПАН с обыском. Были задержаны директор и главный редактор Ирина Левшина, бухгалтер Екатерина Боева, а также бывший директор Дмитрий Новожилов. А на следующий день, 19 августа, на свободу из СИЗО вышли сотрудники Press Club Belarus.

Восьмой Львовский медиафорум проходит 26—28 августа под слоганом «Настоящая журналистика имеет значение». В нем принимают участие около 700 журналистов и более ста спикеров из Украины, Беларуси, США, Нидерландов, Литвы, Польши, Италии и других стран. 27 августа состоится панель «Беларусь как фактор региональной турбулентности».