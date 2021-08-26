Верховный суд 27 августа рассмотрит жалобу на приговор Павлу Северинцу, сообщила в «Фейсбуке» его жена Ольга.

Начало процесса запланировано на 09:30.

Как сообщалось, 25 мая Могилевский областной суд приговорил сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца к семи годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Политика обвинили в организации массовых беспорядков. Суд проходил в закрытом режиме.

Вместе с Северинцем осудили еще несколько человек. Координатор кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель и активист кампании Андрей Войнич получили по семь лет, а активисты Павел Юхневич и Максим Винярский — по пять лет колонии усиленного режима. Видеоблогер Дмитрий Козлов (Серый Кот) приговорен к пяти годам колонии усиленного режима; редактор телеграм-канала «Мая краіна Беларусь» Ирина Счастная — к четырем годам колонии общего режима.

Винярский, Юхневич, Козлов и Счастная признаны виновными в организации массовых беспорядков (ч. 2 ст. 293 УК), а Афнагель и Войнич еще и в обучении и подготовке лиц для участия в них (ч. 3 ст. 293 УК). Кроме того, все семь активистов обвинены в приготовлении к преступлению (ч. 1 ст. 13 УК).

Правозащитники признали всех семерых политзаключенными.

Северинец находится в неволе с 7 июня 2020 года. Его задержали, когда он возвращался с пикета на столичном Комаровском рынке, напоминает БелаПАН.