Более 300 нелегальных мигрантов пытались за минувшие сутки попасть в страны ЕС через границу Беларуси

За минувшие сутки в соседние государства Европейского союза не впустили более 300 мигрантов, намеревавшихся нелегально пересечь границу со стороны Беларуси.

Новостной портал Delfi со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы сообщает, что за прошедшие сутки пограничники не пропустили в страну более 150 нелегалов, шедших с белорусской территории.

По данным Департамента статистики Литвы, с начала года в стране задержали более 4,1 тыс. мигрантов, незаконно пересекших границу со стороны Беларуси. Большая часть нелегалов — граждане Ирака.

На сайте Государственной пограничной охраны Латвии отмечается, что за минувшие сутки пресечено незаконное проникновение в страну 101 человека с территории Беларуси. С 10 августа на латвийско-белорусской границе развернули в общей сложности 645 человек.

В «Твиттере» Пограничной службы Польши сообщается, что за вчерашний день попытку незаконно пересечь польско-белорусскую границу предпринял 71 иностранец, 20 человек задержали. Отмечается, что с начала августа зафиксировано около 3 тысяч попыток нарушения границы людьми, шедшими со стороны Беларуси.