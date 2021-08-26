Вводится запрет на вывоз из Беларуси зерновых
Правительство Беларуси установило временный запрет на вывоз овса, пшеницы, ржи, кукурузы, ячменя, гречихи и других злаков, а также семян рапса.
Запрет действует с 27 августа в течение шести месяцев и распространяется в том числе на страны ЕАЭС.
Действие правительственного постановления не распространяется на товары, которые вывозят из Беларуси с целью оказания гуманитарной помощи, а также в качестве припасов.
Запрет также не касается товаров, перемещаемых в рамках международных транзитных перевозок, которые начинаются и заканчиваются за пределами таможенной территории ЕАЭС, и товаров, помещенных под таможенные процедуры в странах ЕАЭС и перемещаемых транзитом через территорию Беларуси, сообщает
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