Вводится запрет на вывоз из Беларуси зерновых

/ Экономика
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Правительство Беларуси установило временный запрет на вывоз овса, пшеницы, ржи, кукурузы, ячменя, гречихи и других злаков, а также семян рапса.

Фото pixabay.com

Запрет действует с 27 августа в течение шести месяцев и распространяется в том числе на страны ЕАЭС.

Действие правительственного постановления не распространяется на товары, которые вывозят из Беларуси с целью оказания гуманитарной помощи, а также в качестве припасов.

Запрет также не касается товаров, перемещаемых в рамках международных транзитных перевозок, которые начинаются и заканчиваются за пределами таможенной территории ЕАЭС, и товаров, помещенных под таможенные процедуры в странах ЕАЭС и перемещаемых транзитом через территорию Беларуси, сообщает pravo.by.

 

 

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Тэги: зерновые запрет на вывоз

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