В ближайшие три года в Беларуси нельзя будет создавать новые установки зеленой энергетики

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Республиканская межведомственная комиссия решила не устанавливать квоты на создание установок по использованию возобновляемых источников энергии на предстоящие три года, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

В министерстве напомнили, что квоты устанавливаются «в объемах, необходимых для обеспечения выполнения прогнозных индикаторов энергетической безопасности» Беларуси.

Комиссия приняла решение «с учетом выполнения по итогам 2020 года <…> индикатора «отношение объема производства (добычи) первичной энергии из возобновляемых источников энергии к валовому потреблению топливно-энергетических ресурсов» на уровне 7,4% при задании 6% и проводимой работы по совершенствованию законодательства в области использования возобновляемых источников энергии».

Комиссия планирует вернуться к рассмотрению вопроса об установлении квот в январе 2022 года.

По данным государственного производственного объединения «Белэнерго» установленная мощность белорусской энергосистемы на начало года составляла около 10 074 МВт. Суммарная мощность зеленых установок составляла немногим менее 490 МВт, или около 4,8% мощности всей системы, отмечает БелаПАН.

 

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Тэги: зеленая энергетика возобновляемая энергия

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