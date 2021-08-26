Крупное ДТП на МКАД — столкнулись четыре автомобиля

Крупное ДТП случилось утром 26 августа на МКАД на участке между проспектом Дзержинского и улицей Казинца.

36-летний мужчина на автомобиле «Лада» двигался по внешнему кольцу. В районе 23-го километра он столкнулся с ехавшим впереди автомобилем «Рено».

От удара «Ладу» отбросило в соседнюю полосу, где она столкнулась с легковым «Ситроеном», который, в свою очередь, врезался в «Мерседес».

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет, сообщает отдел ГАИ Октябрьского РУВД Минска.