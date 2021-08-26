Еврокомиссар по внутренним делам: ЕС с пониманием относится к решению Литвы отгородиться забором от Беларуси

Евросоюз с пониманием относится к решению Литвы отгородиться забором от Беларуси для предотвращения нелегальной миграции, заявила в интервью телеканалу Euronews еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.

Ильва Юханссон. Фото euronews.com

«Во-первых, мы видим со стороны Беларуси, от Лукашенко, крайне агрессивные действия по отношению к Европейскому союзу и соседним странам. Он использует людей как инструменты для достижения своих целей. Это совершенно неприемлемо, это очень опасное поведение», — сказала еврокомиссар.

«Поэтому, — продолжила она,— я считаю для нас важным вместе выступить против Лукашенко и того, что он делает. Я вижу, что Литва должна защищать свои границы. Она обязана защищать наши внешние границы от незаконного проникновения. И если литовцы решат, что им нужно отгородиться от такого агрессивного соседа, как Лукашенко, я могу это понять».

По данным Департамента статистики Литвы на утро 26 августа, с начала года задержано 4140 нелегальных мигрантов, пришедших из Беларуси. Основная часть нелегалов — граждане Ирака (2799, или 67,6%). Задержано также 78 белорусов, отмечает БелаПАН.