За сутки в Беларуси официально зарегистрирован 1551 пациент с COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрирован 1551 пациент с коронавирусной инфекцией COVID-19, скончались 11 человек. Из больниц выписано 1504 пациента, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Днем ранее было зафиксировано 1357 новых случаев коронавирусной инфекции, 24 августа — 860, 23-го — 918, 22-го — 1302, 21-го — 1467.

С начала пандемии в Беларуси зарегистрировано 474 403 человека с положительным тестом на COVID-19, выздоровели 467 836 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом.

Отмечается, что за весь период распространения инфекции на территории страны умерло 3723 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

По информации Минздрава, полный курс вакцинации от COVID-19 прошли более 1,31 млн белорусских граждан, более 1,59 млн человек получили первую дозу вакцины.