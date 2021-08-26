За сутки в Беларуси официально зарегистрирован 1551 пациент с COVID-19

/ Общество
Просмотров: 34

За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрирован 1551 пациент с коронавирусной инфекцией COVID-19, скончались 11 человек. Из больниц выписано 1504 пациента, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Днем ранее было зафиксировано 1357 новых случаев коронавирусной инфекции, 24 августа — 860, 23-го — 918, 22-го — 1302, 21-го — 1467.

С начала пандемии в Беларуси зарегистрировано 474 403 человека с положительным тестом на COVID-19, выздоровели 467 836 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом.

Отмечается, что за весь период распространения инфекции на территории страны умерло 3723 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

По информации Минздрава, полный курс вакцинации от COVID-19 прошли более 1,31 млн белорусских граждан, более 1,59 млн человек получили первую дозу вакцины.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: коронавирус COVID-19

Другие материалы на эту тему:

А если не «Спутник»? Сколько платят белорусы, чтоб привиться от короны в Польше

А если не «Спутник»? Сколько платят белорусы, чтоб привиться от короны в Польше

Пошел за покупками — вернулся с прививкой. Вакцинация в торговом центре

Пошел за покупками — вернулся с прививкой. Вакцинация в торговом центре

Поедут ли иностранцы вакцинироваться в Беларусь

Поедут ли иностранцы вакцинироваться в Беларусь

В Национальном аэропорту Минск до одного сократили методы тестирования на ковид

В Национальном аэропорту Минск до одного сократили методы тестирования на ковид