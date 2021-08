Ученые заявили о риске для сердца от вакцины Pfizer

Новое исследование показало, что применение вакцины от коронавируса компаний Pfizer Inc и BioNTech SE незначительно повышает вероятность возникновения болезней сердца, в частности, миокардита. Результаты исследования израильских и американских ученых опубликованы в научном журнале New England Journal of Medicine.

Исследователи сравнивали вероятность возникновения конкретного заболевания у вакцинированных и невакцинированных людей, у которых ранее не диагностировали это заболевание. Такое же исследование проводилось среди переболевших и не переболевших COVID-19.

«В результате этого исследования в условиях общенациональной массовой вакцинации выяснилось, что вакцина BNT162b2 не связана с повышенным риском возникновения большинства изученных побочных эффектов. Вакцина связана с высокой вероятностью миокардита (от одного до пяти случаев на 100 тысяч человек)», — заявили авторы исследования.

По словам ученых, риск этого потенциально серьезного заболевания значительно выше у зараженных коронавирусом — 11 случаев на 100 тысяч человек.

Кроме того, вакцина незначительно повышает вероятность аппендицита, опоясывающего герпеса, перикардита, аритмии, инфаркта миокарда и других опасных заболеваний.