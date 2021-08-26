Суд удовлетворил иск о ликвидации ООО «Гродно Лайф Медиа»

Экономический суд Гродненской области удовлетворил иск прокурора о ликвидации ООО «Гродно Лайф Медиа», сообщает Hrodna.life.

Дело рассмотрели без учредителей. До 30 ноября их обяжут ликвидировать организацию.

Ответчиками по делу выступали четыре человека. Главный редактор Алексей Шота ходатайствовал о переносе заседания в связи с командировкой ответчиков, однако в суде посчитали возможным рассматривать дело без них. Ответчики были не согласны с позицией прокуратуры.

Дело рассматривает судья Марина Рослик. В процессе участвовали старший помощник прокурора города Гродно Виктор Казак, замначальника юридического отдела Гродненского облисполкома Сергей Тыбулевич и главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи Гродненского облисполкома Алексей Апанович.

Помощник прокурора заявил, что организация «осуществляет деятельность, запрещенную законодательными актами», в связи с чем ее можно ликвидировать. Он напомнил о двух случаях, когда Hrodna.life привлекли к административной ответственности. И признании экстремистской продукции телеграм-канала ресурса экстремистской. Также редакция получила предупреждение от прокуратуры.

Представители горисполкома полностью поддержали позицию представителя прокуратуры.

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