В Минской области ограничили продажу пива и слабоалкогольных напитков

На территории Минской области ограничили продажу пива и слабоалкогольных напитков с объемной долей этилового спирта не более 7 %. Решение Минского облисполкома № 697 опубликовано 25 августа на Национальном правовом интернет-портале.

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Как следует из документа , на территории региона запретят продажу пива и слабоалкогольных напитков круглосуточно в нестационарных и передвижных торговых объектах, в том числе расположенных в местах массового отдыха у водных объектов. Исключение составят павильоны и автомагазины, обслуживающие жителей в сельских населенных пунктах в установленном законодательством порядке.

Запрет на продажу коснется этих товаров в торговых объектах в дни проведения торжественных мероприятий, посвященных окончанию учебного года, а также выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования с 8:00 дня проведения указанных мероприятий до 8:00 следующего за ним дня.