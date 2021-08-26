В Минской области ограничили продажу пива и слабоалкогольных напитков

/ Общество
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На территории Минской области ограничили продажу пива и слабоалкогольных напитков с объемной долей этилового спирта не более 7 %. Решение Минского облисполкома № 697 опубликовано 25 августа на Национальном правовом интернет-портале.

Фото: intex-press.by

Как следует из документа, на территории региона запретят продажу пива и слабоалкогольных напитков круглосуточно в нестационарных и передвижных торговых объектах, в том числе расположенных в местах массового отдыха у водных объектов. Исключение составят павильоны и автомагазины, обслуживающие жителей в сельских населенных пунктах в установленном законодательством порядке.

Запрет на продажу коснется этих товаров в торговых объектах в дни проведения торжественных мероприятий, посвященных окончанию учебного года, а также выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования с 8:00 дня проведения указанных мероприятий до 8:00 следующего за ним дня.
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Тэги: пиво алкоголь

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