За участие в митингах годичной давности будут судить 23-летнего минчанина

Следственное управление УСК по городу Минску завершило расследование уголовного дела в отношении 23-летнего минчанина, который в ночь с 9 на 10 августа 2020 года принял участие в уличной акции против фальсификации президентских выборов.

«По материалам уголовного дела, обвиняемый вместе с другими лицами игнорировал законные требования сотрудников правоохранительных органов, грубо нарушал общественный порядок, выкрикивал различные лозунги и двигался, в том числе в "сцепке", по улицам Даумана, Короля, Кальварийской, а также проспекту Победителей в Минске. Указанными действиями пути транспортных коммуникаций были заблокированы, а работа общественного транспорта нарушена», — рассказали в пресс-службе СК.

10 августа мужчина вновь участвовал в митингах, в том числе на проспекте Пушкина в Минске. Находясь в толпе участников, он вынес скамейку на проезжую часть дороги, преградив тем самым путь транспортным средствам. Соответствующие видеозаписи приобщены к материалам уголовного дела.

К фигуранту применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Материалы дела переданы прокурору для направления в суд.