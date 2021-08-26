Скончался поэт Алесь Рязанов

Умер белорусский поэт, переводчик, эссеист Алесь Рязанов. Ему было 73 года.

Об этом сообщает научно-производственная компания «Тэхналогія», которая занимается также книгоиздательской деятельностью.

Алесь родился 5 декабря 1947 года в деревне Селец Березовского района. Учился на филологическом факультете БГУ, из которого был исключен за организацию письма студентов в ЦК Компартии Беларуси с требованием восстановить обучение в университете на белорусском языке. Продолжил обучение на филологическом факультете Брестского педагогического института. Известен как поэт-новатор, автор новых поэтических форм.