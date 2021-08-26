Два минчанина подожгли угнанный автомобиль, чтобы замести следы

Минчане 42 и 30 лет ночью обокрали несколько автомобилей и угнали машину, чтобы отвезти похищенные вещи домой. А затем в надежде замести следы подожгли автомобиль.

Оперативники Фрунзенского РУВД Минска установили, что ночью 7 августа двое пьяных ранее судимых минчан похитили имущество из не менее чем пяти автомобилей. Из салонов они взяли видеорегистраторы, портмоне, оставленные строительные инструменты, другие вещи. Чтобы отвезти все это по месту жительства одного из фигурантов, они угнали микроавтобус.

Занеся похищенное в квартиру, 30-летний судимый за угон минчанин предложил поджечь машину и таким способом уничтожить отпечатки пальцев и другие следы. Однако задуманное не удалось: возгорание на водительском сиденье оперативно потушили сотрудники МЧС.

Возбуждены уголовные дела по фактам угона и краж.