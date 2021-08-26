Представитель УВКБ ООН посетил участок границы с Польшей и встретился с беженцами из Афганистана

Представитель Управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев в Беларуси Мулусеу Мамо 25 августа посетил участок пограничной заставы «Русаки» Гродненской пограничной группы для ознакомления с ситуацией на границе, сообщает Государственный пограничный комитет.

«В ходе мероприятия белорусская сторона обозначила свою позицию, а также предоставила возможность побеседовать с гражданами Афганистана, находящимися на линии границы уже продолжительное время», — говорится в сообщении.

Иностранцы, по информации Погранкомитета, рассказали представителю УВКБ ООН, почему они оставили свои дома в Афганистане и зачем хотят попасть в страны Европы, а также «как польская сторона обманным путем доставила их к линии границы, несмотря на их попытку обратиться за убежищем в Польше».

«В рамках визита иностранцы открыто заявили о своем намерении попасть в страны ЕС, не изъявили желания следовать в Беларусь, в том числе обратиться за предоставлением защиты в Беларуси», — сообщает Госпогранкомитет.