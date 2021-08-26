МТС к 1 сентября усилит 4G-связь почти в 50 городах Беларуси

Оператор МТС увеличивает емкость 4G-сети к началу учебного года. В конце августа модернизировано более 170 базовых станций LTE в диапазоне 2600 МГц по всей стране, сообщила пресс-служба оператора.

Базовые станции модернизированы в Минске, областных и районных центрах, а также небольших населенных пунктах.

Всего модернизация сети охватила 48 городов. Среди них Барановичи, Бобруйск, Борисов, Волковыск, Дзержинск, Жлобин и Заславль. Улучшена мобильная связь в Иванове, Калинковичах, Кобрине, Кричеве, Лиде, Мозыре, Несвиже и Островце. Мобильный интернет также стал быстрее в Новополоцке, Орше, Полоцке, Слониме, Сморгони, Солигорске и Толочине.

Сеть LTE усилена исходя из потребностей абонентов. Включение дополнительных секторов позволит значительно увеличить скорость передачи данных при одновременном подключении к сети большего числа пользователей.