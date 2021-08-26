Донецкий «Шахтер» через автогол на 114-й минуте вырвал путевку в групповой этап ЛЧ
В рамках решающего раунда отбора Лиги чемпионов УЕФА донецкий «Шахтер» в дополнительное время матча против «Монако» добыл путевку в групповой этап, благодаря автоголу соперника.
Украинский клуб проигрывал со счетом 0:2 после голов Бен Йеддера на 18-й и 39-й минутах. Игрок «Шахтера» Марлос отквитал один мяч на 74-й минуте — 1:2. На 11-й Агилар забил в свои ворота — 2:2.
Первый матч закончился победой «горняков» со счетом 1:0.
В Лиге чемпионов также сыграют киевское «Динамо», российский «Зенит», молдавский «Шериф».