Донецкий «Шахтер» через автогол на 114-й минуте вырвал путевку в групповой этап ЛЧ

В рамках решающего раунда отбора Лиги чемпионов УЕФА донецкий «Шахтер» в дополнительное время матча против «Монако» добыл путевку в групповой этап, благодаря автоголу соперника.

Фото: УЕФА

Украинский клуб проигрывал со счетом 0:2 после голов Бен Йеддера на 18-й и 39-й минутах. Игрок «Шахтера» Марлос отквитал один мяч на 74-й минуте — 1:2. На 11-й Агилар забил в свои ворота — 2:2.

Первый матч закончился победой «горняков» со счетом 1:0.

В Лиге чемпионов также сыграют киевское «Динамо», российский «Зенит», молдавский «Шериф».