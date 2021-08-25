На трассе Минск — Нарочь насмерть сбили 33-летнего прохожего

По предварительной информации, 25 августа 50-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Largus вблизи деревни Кальзберг столкнулся с прицепом и наехал на двух мужчин в возрасте 31 и 33 лет, находившихся на обочине.

Фото: СК

От полученных телесных повреждений 33-летний мужчина скончался на месте происшествия, второй пострадавший с тяжелыми травмами госпитализирован.

В отношении 50-летнего водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека). Он задержан.