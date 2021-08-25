Водитель «Киа» сбил 11-летнюю минчанку на велосипеде
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В Минске автомобиль «Киа» сбил на пешеходном переходе девочку, ехавшую на велосипеде, сообщили в столичной ГАИ.
По предварительной информации, вечером 25 августа водитель 1985 года рождения двигался по улице Руссиянова на легковом автомобиле и при повороте на улицу Никифорова сбил 11-летнюю девочку, которая на велосипеде пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП она получила телесные повреждения и была доставлена в больницу для обследования.