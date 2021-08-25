«Режим Путина — историческая случайность». Навальный дал интервью американским журналистам из колонии

Российский политзаключенный Алексей Навальный дал интервью американской газете The New York Times из колонии.

Политик рассказал о своем заключении и выразил уверенность в неминуемом крахе режима Путина.

О перспективах России

Оппозиционный политик оптимистичен в отношении перспектив своей страны. «Режим Путина — это историческая случайность, а не неизбежность, — отметил он. — Рано или поздно эта ошибка будет исправлена, и Россия перейдет на демократический, европейский путь развития. Просто потому, что этого хотят люди».

О путинской идеологии

«Я четко понимаю суть идеологии путинского режима: настоящее и будущее подменяются прошлым — действительно героическим прошлым, или приукрашенным прошлым, или полностью придуманным прошлым. Все виды прошлого должны постоянно находиться в центре внимания, чтобы вытеснить мысли о будущем и вопросы о настоящем», — сказал он.

О санкциях против режима Путина

Навальный раскритиковал ЕС и США за экономические санкции против режима Путина. Он считает, что санкции наносят ущерб простым россиянам.

Санкции, сказал оппозиционер, должны быть нацелены только на провластных олигархов.

О колонии

Также политик описал свой быт в колонии. «Все организовано так, чтобы я находился под максимальным контролем 24 часа в сутки», — сказал Навальный. Он сказал, что сокамерники не нападали на него и не угрожали ему, но подсчитал, что около трети из них были информаторами начальника тюрьмы.

Охранники лишали его сна. «Теперь я понимаю, почему лишение сна является одной из любимых пыток спецслужб, — объяснил он. — Никаких следов не остается, но это невозможно вынести».