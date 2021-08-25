В Минске за участие в прошлогодних акциях протеста задержан преподаватель Лицея БГУ

/ Общество
Просмотров: 116

В Минске задержан 23-летний преподаватель Лицея БГУ Алексей Минов. Задержание проводили оперативники ГУБОПиК.

Как сообщает пресс-служба МВД, минчанин признан подозреваемым по ранее возбужденному уголовному делу за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.

По данным следствия, в августе 2020 года Минов в районе стелы «Минск — город-герой» и на улице Кальварийской «вместе с другими участниками незаконного мероприятия находился на проезжей части, перекрывал движение транспорта, выкрикивал протестные лозунги».

Сейчас Алексей Минов находится в ИВС на Окрестина.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: задержание Лицей БГУ Персона: Алексей Минов Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Директора Гродненского детского хосписа будут судить за участие в митинге

Директора Гродненского детского хосписа будут судить за участие в митинге

Избитый и отсидевший 14 суток медик Андрей Вербицкий получил еще 12 суток

Избитый и отсидевший 14 суток медик Андрей Вербицкий получил еще 12 суток

По полочкам. Что делать, если вашего близкого задержали

По полочкам. Что делать, если вашего близкого задержали

«Волокли в одних трусах и майке». Задержан оппозиционный активист Сергей Спарыш

«Волокли в одних трусах и майке». Задержан оппозиционный активист Сергей Спарыш