Водитель «Ленд Ровера» насмерть сбил почтальона в Минском районе
Минский районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело, возбужденное по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.
«По данным следствия, 10 июля около 14:20 44-летний водитель автомобиля Land Rover Range Sport двигался по автодороге Заславль — Кирши -— Новое Поле со стороны Заславля. Вблизи поворота на д.Кирши он совершил наезд на велосипедиста, 64-летнюю женщину. Она находилась на работе, развозила почту и ехала в деревню. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте», — рассказали в УСК.
Следователи обращаются с просьбой к гражданам, которые располагают какими-либо сведениями о происшествии, в том числе обладают записями видеорегистраторов, обратиться по телефону 8029-1405518.