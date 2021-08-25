Номинальная средняя зарплата в июле выросла на 38,3 рубля

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси в июле 2021 года составила 1471,7 рубля, сообщил Национальный статистический комитет.

В июне этого года средняя зарплата работников была 1433,4 рубля, в мае — 1419,6 рубля. Таким образом, в июле она выросла на 38,3 рубля по сравнению с июньской.

Номинальная начисленная заработная плата — зарплата до вычета подоходного налога по ставке 13% и обязательного страхового взноса в Фонд соцзащиты населения в 1%.

Среди регионов по размеру номинальной начисленной средней зарплаты традиционно лидирует Минск, где этот показатель в июле достиг 2062,1 рубля (темп роста реальной зарплаты к июлю минувшего года — 104,8%).

В Минской области средняя зарплата составила 1475,3 рубля (101,5%), в Гомельской — 1317,6 (104,2%), Гродненской — 1275,9 (104,5%), Брестской — 1264,7 (103,3%), Витебской — 1227,4 (103,1%), Могилевской — 1206,3 (103,9%).

Реальная заработная плата (рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в июле выросла на 3,7% к июлю 2020 года, реальная зарплата за январь—июль увеличилась на 5,4% к такому же прошлогоднему периоду, сообщает БелаПАН.