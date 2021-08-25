В гродненскую студию веб-разработок «Иквадарт» пришли силовики, директор задержан

25 августа в офис гродненской фирмы «Иквадарт», которая создает веб-сайты и веб-приложения, пришли силовики в экипировке, сообщает новостной портал hrodna.life .

Фото: hrodna.life

Отмечается, что директора Глеба Койпиша вывели из студии в наручниках. Вероятно, он задержан. Кем и по какому делу, пока не известно.

Койпиш успел написать в cвоем аккаунте в «Фейсбуке» около 13:30: «Прыйшлі». Его телефон выключен, телефон фирмы перенаправляет на голосовую почту.

По имеющейся информации, силовики изъяли технику и документы.

Студия «Иквадарт» работает с 2004 года и входит в топ-10 лучших веб-студий Беларуси. Койпишу 35 лет, женат, у него двое детей. Перед прошлогодними президентскими выборами он записал обращение к власти. После избиения 10 августа 2020 года попал в травмопункт. Ему отказали в возбуждении уголовного дела по факту избиения, отмечает БелаПАН.