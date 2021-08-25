9 сентября в Минске состоится премьера фильма «Небесная команда» — о погибших в авиакатастрофе хоккеистах «Локомотива»

9 сентября в минском кинотеатре «Москва» состоится премьера фильма «Небесная команда».

Фильм рассказывает о трагедии, случившейся 9 сентября 2011 года, когда в авиакатастрофе погибла вся команда хоккейного клуба «Локомотив» из Ярославля. Команда летела в Минск на первый матч нового сезона Континентальной хоккейной лиги.

Минскому зрителю фильм представят режиссер и автор сценария Владимир Алеников, а также актеры Сергей Баталов и Антон Рогачев.

Консультантом фильма стал известный советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

«Я считаю, что “Небесная команда” — это замечательный фильм, крайне важный для всех, любящих хоккей и спорт, — отметил Фетисов. — Создан настоящий кинопамятник прекрасным ребятам, которые честно жили и соревновались, любили свою страну. Владимир Алеников и его соратники сумели рассказать на экране пронзительную общечеловеческую историю. Этот фильм очень нужен всем нам».