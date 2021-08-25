Спасатели провели учения на Минской ТЭЦ-3

Сегодня на территории Минской ТЭЦ-3 прошли тактико-специальные учения по тушению пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, сообщили в городском управлении МЧС.

Фото: minskenergo.by

По легенде учений, в результате удара молнии произошло загорание мазута в наземном цилиндрическом стальном резервуаре, заполненном на 80%. Он располагается в группе из двух резервуаров. От взрыва газо-воздушной смеси крыша резервуара разрушилась, а также создалась угроза вскипания нефтепродукта и взрыва соседнего резервуара.

В ходе учения были отработаны различные приемы охлаждение соседнего резервуара, охлаждения и тушения горящего резервуара, а также подготовка и проведение пенной атаки.

Для выполнения поставленных задач было привлечено 28 единиц техники МЧС и прибыло 100 спасателей.

Проверка готовности и отработка действий дежурного персонала объекта к действиям при возникновении ЧС, совершенствование навыков работы руководящего состава подразделений на пожаре и отработка личным составом подразделений гарнизона последовательности выполнения боевых действий на пожаре — основные задачи, которые стояли перед проведением тактико-специальных учений.