Чиновнику из Минска дали три года колонии за участие в акциях протеста

К трем годам колонии общего режима приговорен начальник финансового отдела администрации Ленинского района Юрий Сеньков.

25 августа судья суда Ленинского района Татьяна Шотик признала Сенькова виновным по двум статьям Уголовного кодекса — 342 (участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) и 368 (оскорбление президента).

Именно три года лишения свободы обвиняемому требовала у суда прокурор Юлия Довгало.

Сенькова задержали 30 апреля. Его пять раз осудили по административным делам, в результате чего он получил 50 суток ареста. Затем его перевели в СИЗО уже по уголовному делу, сообщает spring96.org .

Согласно обвинению, Сеньков принимал активное участие в несанкционированных массовых мероприятиях в Минске 16 и 23 августа 2020 года, оказывал неповиновение требованиям сотрудников милиции, препятствовал движению транспорту, нарушал общественный порядок, публично выкрикивал лозунги, хлопал, размахивал руками.

Также обвинение утверждало, что Сеньков публично оскорбил президента, опубликовал сообщение в одном из телеграм-чатов.

Кроме того, «Минсктранс» подал иск о возмещении материального ущерба от простоя транспорта в те дни в размере почти 10 000 рублей.

Сеньков признал свою вину во всем, за исключением блокировки транспорта.

Он рассказал, что однажды он ехал с работы и увидел, как люди в форме избивают человека дубинками. Эта сцена побудила его выйти на акции. Обвиняемый рассказал, что 16 и 23 августа вышел на акции из любопытства, так как «за всю жизнь такого не видел».