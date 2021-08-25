Наркосбытчика из Солигорского района приговорили к 10 годам лишения свободы

Наркосбытчик из Солигорского района приговорен к 10 годам лишения свободы, сообщили в УВД Миноблисполкома.

Фото УВД Миноблисполкома носит иллюстративный характер

В апреле 2021 года оперативники наркоконтроля задержали 33-летнего жителя Солигорска, который хранил и перевозил в своем внедорожнике марихуану. Вскоре правоохранители установили сбытчика. Им оказался 50-летний житель Солигорского района.

При обыске у него дома, кроме нескольких видов наркотиков, обнаружили коллекцию оружия: пневматические винтовку и пистолет-пулемет, патрон 7,62 мм, бездымный порох, винтовку Мосина образца 1944 года с оптическим прицелом и 200 различных боеприпасов к ней, пригодных, по результатам экспертизы, для стрельбы.

Наркодилера признали виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта оружия и боеприпасов, а также в сбыте наркотических средств. Мужчине назначили 10 лет заключения со штрафом более 7 тысяч рублей.

Покупатель марихуаны признан виновным в приобретении, хранении и перевозке наркотических средств без цели сбыта. Его приговорили к лишению свободы сроком на 2 года, машину конфисковали в собственность государства.