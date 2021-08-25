В Докшицком районе грибник нашел труп мужчины

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Следователи устанавливают личность мужчины, останки которого обнаружены в лесу в Докшицком районе.

Фото: СК

По сообщению областного УСК, утром 12 августа грибник нашел останки человека в лесу неподалеку от деревни Веретеи.

Во время осмотра обнаружены черные кожаные ботинки на шнуровке, куртка зеленого цвета, черная и красная фуфайки, брюки темно-зеленого цвета на тканевом ремне.

Давность останков - около одного года. Личность погибшего пока не определили.

 

 

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Тэги: останки человека труп Город: Докшицы

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