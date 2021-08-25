«Наши силы безопасности не обучены, как разговаривать с женщинами». Талибы объяснили запрет женщинам выходить из дома

Представитель исламистов заявил, что работающие афганские женщины сейчас должны оставаться дома, однако в будущем они смогут приступить к своим обязанностям, сообщает Би-би-си.

Так, представитель «Талибана» Забихулла Муджахид подчеркнул , что любые ограничения относительно положения афганских женщин будут кратковременными.

«Наши силы безопасности не обучены, как вести себя с женщинами, как разговаривать с женщинами. Пока мы не обеспечим полную безопасность... просим женщин оставаться дома», — добавил он.

На первой пресс-конференции после захвата власти представитель «Талибана» заявил, что женщинам позволят работать, учиться и участвовать в жизни общества «в рамках исламского закона». Однако с первых дней захвата власти талибами в города начали возвращаться старые порядки. В некоторых провинциях женщинам приказали не выходить из домов без сопровождения родственников-мужчин.

В Герате на западе Афганистана боевики «Талибана» не позволяли студенткам и преподавательницам войти в университет. В южном городе Кандагар закрыли женские поликлиники.