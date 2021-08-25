В ста школах Минска заработают умные буфеты

Новый сервис по безналичной оплате буфетной продукции внедрят в 100 школах Минска с 1 сентября, рассказали агентству «Минск-Новости» в Комбинате школьного питания города.

С нового учебного года в ряде школ столицы купить булочку или йогурт в буфете ребенок сможет с помощью личного QR-кода. О нововведении рассказала директор КШП Надежда Лукашевич: «Умный буфет предусматривает безналичный расчет за буфетную продукцию по карте учащегося или же со счета за питание, который пополняют родители в системе ЕРИП. Для этого они должны создать для своего ребенка индивидуальный QR-код».

Когда ученик делает в буфете покупку, для расчета прикладывает к специальному считывателю свой код. Его можно распечатать на бумажном носителе, сфотографировать на смартфон или, например, нанести на брелок. Код привязан к фотографии: буфетчик видит на планшете снимок ребенка — так проходит идентификация покупателя. То есть никто, кроме конкретного ученика, не сможет больше воспользоваться его личным QR-кодом. Деньги за покупку автоматически списываются с лицевого счета учащегося.

Пилотный проект уже прошел в минувшем учебном году апробацию на базе некоторых школ Партизанского района.

К 1 сентября 2022 года умные буфеты будут внедрены во всех школах Минска.